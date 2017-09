Zypries: Staat soll Breitbandausbau übernehmen - Söder fordert Anstrengungen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) fordert ein radikales Umdenken, um den zu langsamen Ausbau der Breitbandverbindungen in Deutschland zu beschleunigen. Im Gespräch mit dem Magazin Focus sagte Zypries: "Die Digitalisierung ist inzwischen so wichtig, dass ein ordentlicher Zugang zum Internet ebenso zur Grundversorgung gehört wie Strom, Wasser und Straßen."

Mit Blick auf die lückenhafte digitale Infrastruktur nannte Zypries "das Resultat beim Breitbandausbau nach vier Jahren nicht zufriedenstellend." Gebraucht würden "Gigabitnetze, um erfolgreich sein zu können. 50 Mbit reichen keinesfalls aus", betonte die Bundeswirtschaftsministerin. "Leider gibt es viele Sonntagsreden zum Breitbandausbau, aber zu wenig Geld und politischen Willen für eine wirklich zufriedenstellende und zukunftsweisende Infrastruktur."

Alleine durch den Wettbewerb der Unternehmen sei das nicht zu schaffen. Zypries fordert deshalb eine aktivere Rolle der öffentlichen Hand beim Breitbandausbau. "Ich glaube schon, dass der Staat mehr tun muss, dann wären wir heute weiter", sagte sie. Sie schlug vor, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam mit den Unternehmen in den digitalen Ausbau investieren und "sich die Investitionen dann von den Kunden zurückholen". Solche Mischmodelle gebe es und sie seien nachahmenswert.

Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) verlangtindes ebenfalls größere Anstrengungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland. Im Focus erklärte Söder, bis 2023 müsse es flächendeckend das superschnelle Internet geben. "Wir brauchen eine Roadmap in die Gigabit-Gesellschaft", erklärte Söder. Dazu gehöre die "flächendeckende Versorgung der Haushalte in Deutschland mit 100 Mbit/s in den nächsten fünf Jahren. Dazu muss als Übergangstechnologie Vectoring zum Einsatz kommen dürfen, auch im staatlich geförderten Bereich." Auch der Ausbau der Gigabit-Strukturen mit Glasfaser müsse mit aller Kraft vorangetrieben werden, betonte Söder. "2025 sollen in Bayern die Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeit surfen können. Im gesamten Bundesgebiet sollten dann modernste Glasfasernetze flächendeckend realisiert sein."

September 10, 2017 04:43 ET (08:43 GMT)

