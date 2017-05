Zypries will höheren Mindestlohn - Kritik an USA wegen Stahlzöllen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat eine Erhöhung des Mindestlohns gefordert. Sie sieht zudem "Spielraum, die Verdienste der Beschäftigten weiter zu erhöhen", wie sie dem Spiegel sagte. Höhere Löhne seien ein wichtiges Instrument, die Binnenkonjunktur anzukurbeln und den deutschen Handelsüberschuss im Vergleich zu den USA zu senken.

Zypries wird in der anstehenden Woche Gespräche mit der neuen Administration in Washington führen. In dem Wochenmagazin kritisiert sie zudem die jüngst angekündigten Strafzölle der USA gegen deutsche Stahlfirmen. Die betroffenen Unternehmen hätten sich "an die Regeln gehalten". Falls die USA bei ihrer Ankündigung bleiben, behalte man sich vor, "die EU dazu aufzufordern, vor der Welthandelsorganisation WTO zu klagen".

May 21, 2017

