Behrens AG: Markenrelaunch innerhalb der Behrens-Gruppe

Die Joh. Friedrich Behrens AG, europaweit führender Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, präsentiert zu Beginn des Jahres 2017 den umfassenden Markenrelaunch ihrer Marke "Reich". Mit dem neuen Markenauftritt als "KMR" und der Markenbotschaft "KMR - Der Partner des Handwerks" positioniert sich die traditionsreiche Marke mit starken Wurzeln im Handwerk und einem klar definierten Markenkern. KMR unterstreicht damit noch eindeutiger die Positionierung als Marke des Handwerks und ihre Kompetenz als verlässlicher Partner im Arbeitsalltag. Mit dem Relaunch werden zugleich die Werte gestärkt, die die Marke Jahrzehnte ausgezeichnet haben: qualitativ hochwertige Produkte von Profis für Profis.



Die Marke und ihre Anwendungslösungen sollen damit zukünftig auch neue Zielgruppen außerhalb des Holzbaus erreichen. "Die Vision von KMR ist es, die europäische Marktführerschaft im Handwerk zu erreichen und als Innovationsführer den Wandel im Handwerk aktiv mitzugestalten", erklärt Tobias Fischer-Zernin, Vorstandsvorsitzender der Joh. Friedrich Behrens AG. "Innerhalb der Behrens-Gruppe wird durch den Relaunch die Markenpositionierung von KMR gestärkt und damit eine nachhaltige Entwicklungs- und Wachstumsperspektive erreicht." Weitere Informationen zu KMR erhalten Sie unter www.kmreich.com.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.



