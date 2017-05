C-QUADRAT wird von Chinesen übernommen

Der Asset Manager C-QUADRAT hat mitgeteilt, dass sie von der San Gabriel Privatstiftung und der T.R. Privatstiftung über folgenden Sachverhalt informiert wurde:



Die San Gabriel Privatstiftung, die T.R. Privatstiftung sowie die Hallmann Holding International GmbH, Q-Cap Holdings Ltd. und Laakman Holding Ltd. (alle gemeinsam "Kernaktionäre") haben heute, 03.05.2017, aufschiebend bedingte Aktienkaufverträge mit der HNA Group (International) Asset Management Co., Limited über den Erwerb von C-QUADRAT Investment AG Aktien abgeschlossen.



Nach Vorliegen der regulatorischen Freigaben wird (I) HNA die erworbenen C-QUADRAT Aktien und werden (II) die Kernaktionäre ihre verbleibenden C-QUADRAT Aktien in die Cubic (London) Limited einbringen. HNA wird damit nach Vorliegen der regulatorischen Freigaben eine Beteiligung von rund 74,8% an Cubic und Cubic eine Beteiligung von über 98% an C-QUADRAT halten.



















