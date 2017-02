DGAP-Adhoc: ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017

Heute im Fokus

DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen tendieren höher -- US-Jobmarkt: Mehr neue Stellen als erwartet -- Trump: US-Bankenregulierung kommt auf Prüfstand -- Amazon, GoPro, Visa im Fokus

Londoner Gericht weist Klage gegen harten Brexit ab. DAX & Co. ohne Änderung - AIXTRON-Aktie im März im TecDAX zurückerwartet. Verwirrung um TÜV: Drohen VW-Kunden wegen Abgasskandals Probleme? Trump will den Dollar absichtlich schwächen. Intesa Sanpaolo verdient Milliarden. Apple vor iPhone-Produktion in Indien.