DGAP-News: ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017

DGAP-News: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

03.02.2017 / 20:12

- Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Mio. EUR vereinbart

- Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis 2021 bei einer Verzinsung von

4,75% über dem 3-Monats EURIBOR

- 25 Mio. EUR der 2017 fälligen Anleihe im Gesamtvolumen von 55 Mio. EUR

sollen durch Umtauschangebot und Neuplatzierung einer Anleihe

refinanziert werden

Passau, 03. Februar 2017 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher

und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden

Hemdenmarken in Europa, hat heute mit einem führenden deutschen

Kreditinstitut ein Schuldscheindarlehen über 33 Mio. EUR und einer Laufzeit

bis März 2021 vereinbart. Die Verzinsung beläuft sich auf 4,75% über dem 3-

Monats EURIBOR.

Die Vereinbarung erfolgt im Rahmen der angestrebten Refinanzierung der

ausstehenden Anleihe 2012/2017, deren Volumen 55 Mio. EUR beträgt.

Ergänzend zum Schuldscheindarlehen beabsichtigt ETERNA die Platzierung

einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR. Die Angebotsfrist

für die neue Anleihe soll voraussichtlich am 8. Februar 2017 beginnen und

am 1. März 2017 enden. Für die Gläubiger der bestehenden Anleihe 2012/2017

sieht das Unternehmen ein Umtauschangebot mit einer Prämie von 25 EUR je

Teilschuldverschreibung in Höhe von nominal 1.000 EUR vor. Zudem soll die

neue Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland,

Luxemburg und Österreich und als Privatplatzierungen institutionellen

Investoren in Deutschland sowie im europäischen Ausland angeboten werden.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode

Holding GmbH, kommentiert: "Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist

ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Anschlussfinanzierung unserer

ausstehenden Anleihe. Mit der Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist

bereits mehr als die Hälfte des Finanzierungspakets gesichert. Gleichzeitig

werden wir unsere Zinslast für die kommenden Jahre deutlich verringern

können. Ich werte das auch als Verdienst unserer guten operativen und

finanziellen Arbeit in den vergangenen Jahren."

So reduzierte ETERNA die Nettoverschuldung zwischen Januar 2013 und

Dezember 2015 um 7,3 Mio. EUR (-12,5%) sowie um 1,4 Mio. EUR (-2,8%) per

September 2016 im Vergleich zum Vorjahr. Die Fähigkeit zur Entschuldung und

Leistung des Kapitaldienstes unterstreicht die operative Stärke ETERNAs.

Nach vorläufigen Zahlen steigerte ETERNA 2016 trotz eines herausfordernden

Marktumfelds seinen Umsatz im vierten Jahr in Folge. Der Bruttoumsatz

(Umsatz vor Erlösschmälerungen) erhöhte sich um 4,2% auf 106,7 Mio. EUR.

Mit einem Wachstum von 5,3% im Inland konnten erneut Marktanteile auf dem

deutschen Markt gewonnen werden. Wesentlicher Wachstumstreiber im

vergangenen Jahr waren die eigenkontrollierten Flächen, mit denen ETERNA

ein zweistelliges Plus entgegen des generellen Frequenzrückgangs im Handel

generierte.

Auch für die kommenden Jahre sieht Hennig Gerbaulet ETERNA mit der

eingeschlagenen Unternehmensstrategie gut im Markt positioniert: "Unser

Markt befindet sich in einer Phase der Transformation und Konsolidierung.

In diesem Umfeld sorgt unsere exzellente Performance am Point of Sale sowie

unsere Omnichannel-Strategie - Wholesale, Retail und Online - für die

nötige Stabilität und Flexibilität und bietet große Chancen um als

Transformationsgewinner unsere Marktanteile weiter ausbauen zu können."

Neben der hohen Bekanntheit der modernisierten Traditionsmarke, dem klaren

Markenbild und der vertikalen, nachhaltig zertifizierten

Wertschöpfungskette "Made in Europe" sind die Fähigkeit zur Digitalisierung

sowie die frühzeitige Implementierung wesentlicher Maßnahmen der

Digitalisierungsstrategie entscheidende Wettbewerbsstärken ETERNAs.

Dabei forciert ETERNA nicht nur das Wachstum der Onlinekanäle, sondern

insbesondere auch die Kombination der beiden Vertriebskanäle Online und

Offline. Indem die stationären Produktangebote mit dem Onlineangebot

verknüpft werden, erhalten die eigenkontrollierten stationären Marken-

Touchpoints im Wholesale und Retail Zugang zur,virtuellen

Regalverlängerung'. Die auf der Fläche verfügbare Sortimentsbreite für

Kunden wird dadurch etwa verfünffacht, die Produktauswahl erhöht und die

Zahl der "Nichtverkäufe" minimiert. Bereits heute haben Endverbraucher in

allen ETERNA-Stores sowie ab Frühjahr 2017 bei ersten Wholesale-Partnern

Zugang zu dem erweiterten Angebot. Im nächsten Schritt wird der Roll-Out

mit dem Fachhandel forciert sowie die Einbindung in ein omnichannelfähiges,

digitales CRM-Tool umgesetzt. Mit diesem innovativen Partner- und

Storekonzept ist ETERNA Vorreiter in der Hemden- und Bekleidungsbranche und

ein strategischer Wachstumspartner für den profilierten, zukunftsfähigen

Stationärhandel.

Potenziale erschließen sich für ETERNA dabei nicht nur auf dem deutschen

Wholesale-Markt, sondern bieten sich auch für das internationale Wholesale-

Geschäft. In den eigenen Retail-Stores stehen eine Fortsetzung des Like-

for-Like-Wachstums und damit die Steigerung der Profitabilität je Shop im

Fokus. Ergänzt wird diese Wachstumsstrategie im Retail-Bereich durch eine

moderate und selektive Expansion von eigengeführten Fachgeschäfte und auch

Franchise Stores an 1A-Frequenzstandorten in Deutschland und benachbarten

europäischen Ländern. Ebenso bietet die neu lancierten Premiumlinie für

Hemden und Blusen "1863 by Eterna" sowie die Einführung der Super Slim

Hemden und Slim Fit Blusen als weitere Schnittformen kanalübergreifend

große Potentiale.

Weiterführende Informationen zur Refinanzierung der Anleihe werden zu

gegebener Zeit bekannt gegeben und auf der Unternehmenswebsite http://

unternehmen.eterna.de im Bereich "Anleihe" bereitgestellt.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne des deutschen und

luxemburgischen Kapitalmarktrechts und jede Investitionsentscheidung muss

ausschließlich auf Grundlage des durch die luxemburgische

Finanzmarktaufsicht zu billigenden und von der eterna Mode Holding GmbH zu

veröffentlichenden Prospekts getroffen werden, der auf der Website von

eterna Mode Holding GmbH veröffentlicht wird (www.unternehmen.eterna.de).

Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft werden

lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben in dieser

Mitteilung sind vorläufig und können geändert werden.

Die ETERNA Mode Holding GmbH

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste

Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,

insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt

ca. 1.150 Mitarbeiter, davon ca. 725 im eigenen Fertigungsbetrieb in

Banovce Slowakei (EU). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000

ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und

Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der

Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch

einen Schritt weiter und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen

offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur

Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann

nachvollziehbar. 2015 wurden mehr als 4 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten

und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe

Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner

und betreibt 56 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist

Henning Gerbaulet.

