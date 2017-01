DGAP-News: Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

Heute im Fokus

DAX schließt freundlich -- Britische Regierung präsentiert Brexit-Gesetzentwurf -- Fiat Chrysler überzeugt -- J&J will Actelion schlucken -- SMA Solar, STMicro, eBay, QUALCOMM im Fokus

AlzChem will im Februar an die Börse. Verizon will wohl Kabelanbieter Charter Communications kaufen. Tesla entzieht SHW offenbar Elektroauto-Großauftrag aus politischen Gründen. Caterpillar enttäuscht mit Verlust und Ausblick. Ford erleidet Quartalsverlust. Biogen-Gewinn schrumpft.