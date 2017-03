Dentons gewinnt bekannte Namen im Bereich Strukturierte Finanzierung und Verbriefungen

Die

globale

Wirtschaftskanzlei

Dentons

hat

Dr.

Arne

Klüwer

(46)

und

Dr.

Matthias

Eggert

(44)

zum

1.

April

2017

als

Partner

gewinnen

können.

Arne

Klüwer

kommt von Clifford Chance und

wird

das Büro

in

Frankfurt

verstärken,

Matthias

Eggert

kommt

von

Baker

McKenzie

und

startet

im

Münchner

Büro.

Das Frankfurter Büro

werden

gemeinsam mit weiteren Kollegen

den

Bereich

Banking

&

Finance

bei

Dentons

in

Deutschland

ergänzen

und

sich

dabei insbesondere auf die

Bereiche

der s

trukturierten

Finanzierung

und

Verbriefungen

konzentrieren.

Die

Zugänge

gehen

mit

dem

strategischen

Aufbau

der

Banking

&

Finance

Praxis

in

Deutschland

einher

und

sind

eng

mit

dem

weiteren

personellen wie inhaltlichen

Ausbau

der

europäischen

und

globalen

Praxis

verbunden.

Mit diesem Schritt entsteht bei Dentons eines der stärksten Verbriefungsteams im deutschen Markt, das als Teil einer etablierten europäischen Praxis gleichzeitig bestens positioniert ist, um internationale und grenzüberschreitende Transaktionen zu begleiten.





Arne

Klüwer

wird dabei gleichzeitig die Rolle des Head of Banking & Finance Germany sowie des Head of Structured Finance Europe übernehmen. Neben den klassischen Bereichen der Verbriefung und der Strukturierung komplexer strukturierter Finanzierungen ist er auch auf die Restrukturierung notleidender Transaktionen spezialisiert und berät daneben auch Transaktionsbeteiligte im Rahmen von Loan Trading Transaktionen.

Er

verfügt über

besondere

Expertise

im

Immobiliensektor,

in

der

Beratung von

Energieunternehmen

und

in Versicherungstransaktionen

sowie

in

den

Bereichen

Supply

Chain

Financing

und

Handelsfinanzierung.

Jüngst

hat

er

die

erste

europäische

den

Vorgaben

der

Climate

Bond

Initiative

folgende

und

als

„

Climate

Bond

“

zertifizierte

langfristige

Finanzierungstransaktion

einer

Whole

Business

Finanzierung

für

ein

Photovoltaik-Leasing

Unternehmen

umgesetzt.

Seine

Karriere

begann er 2000 als Rechtsanwalt

bei

Clifford

Chance,

wo

er

seit

2004

als

Partner

tätig

ist.



Matthias

Eggert

ist

auf

strukturierte

Finanzierung

spezialisiert.

Hier

berät

er

insbesondere

zu

Verbriefungen,

Unternehmensfinanzierungen

und

Restrukturierungen,

aber

auch

zu

Portfoliotransaktionen

einschließlich

deren

Finanzierung.

Zu

seinen

Mandanten

zählen

Banken,

Darlehensnehmer

und

FinTech

Unternehmen.

In

der

jüngsten

Vergangenheit

beriet

er

beispielsweise

die

CRX

Markets

AG

bei

der

Etablierung

einer

Supply

Chain

Finance

Plattform

sowie

im

Zusammenhang

mit

Supply

Chain

Finance

Programmen

für

Vattenfall,

Lufthansa

und

Nestlé.

Bevor

er

2008

zu

Baker

McKenzie

stieß,

war

er

für

Hengeler

Mueller

in

Frankfurt,

Düsseldorf

und

London

tätig.



Mortimer Berlet ist ebenfalls auf strukturierte Finanzierungen und Verbriefungen spezialisiert. Dazu gehören neben Verbriefungen eines breiten Spektrums von Forderungen auch komplexe strukturierte Finanztransaktionen sowie Restrukturierungen und Portfoliotransaktionen. Mortimer Berlet kam 2011 als Rechtsanwalt zu Clifford Chance. Während seiner dortigen Tätigkeit hat er zudem ein mehrmonatiges Secondment in der Restrukturierungsgruppe eines großen international tätigen Finanzinstituts absolviert.





Andreas

Ziegenhagen,

Managing

Partner

Deutschland:

„

Mit

solch

hochkarätigen

Beratern

heben

wir

die

Praxis

auf

ein

neues

Level

und

verstärken

das

bisherige

Angebot

in

diesem

Bereich

für

unsere

Mandanten

erheblich

–

fachlich

wie

geografisch.

“





Robert

Michels,

Office

Managing

Partner

Frankfurt:

„

Durch

diese

Verstärkungen

gewinnt

unsere

Praxis

enorm

an

Schlagkraft.

D

ies

ist

für

uns

eine

hervorragende

Gelegenheit,

erneut

unsere

Position

am

Finanzplatz

Frankfurt

zu

stärken.

“





Dr.

Alexander

von

Bergwelt,

Office

Managing

Partner

München:

„

Mit

diesen

Zugängen

haben

wir

tolle

Ergänzungen

für

unser

Team

gefunden.

Wir

können

nun

den

Finanzierungsbereich

mit

all

seinen

Facetten

auch

aus

München

heraus

anbieten.

Dies

ist

ein

signifikanter

Mehrwert

für

unsere

Mandanten.

“





Dr.

Arne

Klüwer

freut

sich

auf

die

Zusammenarbeit

in einer dynamischen und auf Augenhöhe mit den bisherigen Marktführern im deutschen Kanzleimarkt

aufgestellten

Verbriefungs-

und

Finanzierungspraxis mit einem breiten internationalen Netzwerk in allen relevanten Rechtsbereichen.







Dr.

Matthias

Eggert:

„

Dentons

ist

in

Europa

und

global

für

die

Beratung

zu

strukturierten

Finanzierungen

bereits

jetzt

hervorragend

aufgestellt.

Die

Finance-Praxis

von

Dentons

entwickelt

sich

extrem

positiv.

Darüber

hinaus

hat

das

Münchner

Büro

eine

tolle

Dynamik.

Ich

freue

mich

sehr,

die

Finance-Praxis

von

Dentons

zusammen

mit

Timo

Riester

weiter

zu

verstärken

und

meinen

Mandanten

die

Leistungen

einer

global

aufgestellten

und

dynamisch

wachsenden

Sozietät

anbieten

zu

können.

“





Zudem

wurde

das

Finance

Team

unlängst

mit

Dr.

Carl

Bjärnram (35)

verstärkt,

der

als

Aviation-

und

Asset

Finance-Spezialist

von

Norton

Rose

Fulbright

in

München

zum

Team

dazu

gestoßen

ist.

Damit

verknüpft

die

Kanzlei

die

bestehende

Expertise

der

europäischen

Praxis

im

Bereich

Aviation

–

insbesondere

der

Standorte

London,

Paris

und

Madrid

–

und

holt

diese

nun

auch

nach

Deutschland.







Die Kanzlei bekommt durch die Zugänge erneut in kürzester Zeit Zuwachs auf Partnerebene: Zuletzt hatte sich das Frankfurter Büro mit der Schiedsrechtspartnerin Amy Kläsener verstärkt, in München kamen der Private Equity-Experte Simon Vogel und der im Bereich Corporate und M&A erfahrene Richard Fagerer. Zudem ist der IP-Experte Dr. Stefan Dittmer ins Berliner Büro von Dentons gewechselt. Damit zählt Dentons in Deutschland nun mehr als 135 Anwälte, darunter 47 Partner.





Dentons

ist

die

weltweit

größte

Wirtschaftskanzlei.

Mandanten

schätzen

die

Qualität

und

sehen

in

der

globalen

Aufstellung

einen

echten

Mehrwert.

Dentons

gehört

zu

den

Top

Kanzleien

des

Acritas

Global

Elite

Brand

Index,

ist

Preisträger

des

BTI

Client

Service

30

Awards

und

wird

in

führenden

Wirtschafts-

und

Rechtsmedien

für

Innovationen

im

Mandantenservice

ausgezeichnet.

Dies

umfasst

auch

die

Gründung

von

Nextlaw

Labs

und

Nextlaw

Global

Referral

Network.

Mit

polyzentrischem

Ansatz

und

herausragendem

Talent

setzt

Dentons

neue

Maßstäbe

in

der

Rechtsberatung.

Hiervon

profitieren

Mandanten

überall

dort,

wo

sie

leben

oder

Geschäfte

tätigen.









Arne

Klüwer

erhält zudem Partner-Zuwachs durch Mortimer Berlet (34), bisher Senior Associate bei Clifford Chance.Sie(Foto:Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.