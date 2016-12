Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zu Handelsbeginn etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 164,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 0,18 Prozent.

In Italien stehen am Vormittag Indikatoren zum Verbraucher- und Unternehmensvertrauen auf dem Kalender. "Bei ihnen dürften sich sehr wohl Auswirkungen der jüngsten Probleme zeigen, so dass sie möglicherweise deutlicher zurückgegangene sind als es erwartet wird", schreibt Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Das Thema Bankenrettung dürfte weiter auf der Agenda bleiben. Zu Handelsbeginn gingen die Renditen am italienischen Anleihemarkt jedoch zurück. Am Nachmittag stehen in den USA Daten zum Immobilienmarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/das