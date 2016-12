Deutsche Rohstoff: Elster Oil & Gas verkauft Royalties

Elster Oil & Gas (EOG), 93%ige Tochter der Deutsche Rohstoff, hat ihre Umsatzbeteiligungen (Royalties) an verschiedenen Bohrungen in der Nähe des Ortes Windsor für USD 1,56 Mio. veräußert. Die Royalties waren ursprünglich Teil der Flächen von Tekton Energy. Zusätzlich zu dem Veräußerungserlös sind EOG in den vergangenen Monaten Umsätze in Höhe von USD 400.000 zugeflossen. Da den Flächen kein aktivierter Bilanzwert gegenübersteht, wird der Veräußerungserlös vollständig als Gewinn realisiert.