Deutsche Wohnen: Ausgabe neuer Wandelschuldver-schreibungen und Rückerwerb der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021

Der Vorstand der Deutsche Wohnen SE ('Deutsche Wohnen' oder die 'Gesellschaft') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die gleichzeitige Durchführung der folgenden Transaktionen beschlossen:



› Platzierung von Wandelschuldverschreibungen von EUR 800 Millionen mit einer Wandlungsprämie von 40% bis 45% über dem Referenzpreis und einem Kupon von 0,10% bis 0,60% mit einer Laufzeit bis Januar 2026 ('Neue Wandelschuldverschreibungen')



› Angebot zum Rückerwerb an die Inhaber der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021 der Deutsche Wohnen in einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen (aktueller Marktwert ca. EUR 708 Milionen) mittels einer Reverse Dutch Auction ('Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen')



Die geplanten Transaktionen zielen darauf ab, das derzeit attraktive Finanzierungsumfeld zu nutzen und die Kapitalstruktur der Deutsche Wohnen durch die vorgezogene Refinanzierung der ausstehenden, in 2021 fälligen, Wandelschuldverschreibungen zu optimieren. Die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen erlaubt es der Deutsche Wohnen, ihr langfristiges Fälligkeitsprofil zu verlängern und das Verwässerungsrisiko bestehender Aktionäre proaktiv zu reduzieren. Der Emissionserlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.



Neue Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Deutsche Wohnen hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Endfälligkeit im Januar 2026 auszugeben. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.



Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in Höhe von EUR 100.000 je Wandelschuldverschreibung begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückbezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückbezahlt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) mit einem Kupon von 0,10 % bis 0,60 % und einer Wandlungsprämie von 40 % bis 45 % über dem Referenzpreis (entsprechend dem arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA) vom 26. September und 27. September 2017) angeboten.



Eine Anpassung des Wandlungspreises erfolgt bei Dividendenzahlungen größer als EUR 0,54 pro Jahr je Aktie während der Laufzeit der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten.



Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 4. Oktober 2017 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.



Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen ab 27. Januar 2023 zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktie der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt (keine Investor Put Option).



Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen

Ferner hat der Vorstand der Deutsche Wohnen heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der ausstehenden, von der Deutsche Wohnen am 8. September 2014 emittierten Wandelschuldverschreibungen über nominal EUR 400 Millionen mit Fälligkeit in 2021 ('Wandelschuldverschreibungen 2021') aufzufordern, gegenüber der Deutsche Wohnen Angebote zum Verkauf ihrer Wandelschuldverschreibungen 2021 gegen Barzahlung abzugeben. Der Marktwert der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2021 beträgt aktuell rund EUR 708 Millionen.



Der Kaufpreis pro EUR 100.000 Nennbetrag wird zwischen EUR 1.500 - EUR 2.000 über dem Schlusskurs vom 25. September 2017 vor der Ankündigung dieser Transaktion betragen, bereinigt um den arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA) vom 26. September und 27. September 2017 (der 'Finale Kaufpreis'). Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft aufgelaufene Zinsen der 2021 Wandelschuldverschreibungen ab dem letzten Zinszahlungstermin (einschließlich) bis zum Abrechnungsdatum des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen (ausschließlich) (die 'Aufgelaufenen Zinsen'), welche sich auf EUR 65,26 je Wandelschuldverschreibung belaufen.



Der Kaufpreis und die Gesamtanzahl der Wandelschuldverschreibungen 2021, die voraussichtlich gekauft werden sollen, werden mittels eines bis zum 27. September 2017 um 07:30 MESZ laufenden Reverse Bookbuilding Prozesses bestimmt. Der Finale Kaufpreis wird am selben Tag nach Handelsschluss in XETRA festgestellt. Die Abrechnung wird vorrausichtlich am oder um den 5. Oktober 2017 stattfinden. Die Deutsche Wohnen wird nach eigenem Ermessen entscheiden, ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis sie Wandelschuldverschreibungen 2021 kauft.



Das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2021 richtet sich nicht an in den Vereinigten Staaten ansässige Personen, Bürger der Vereinigten Staaten oder anderweitige U.S. Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung), oder Personen, welche für oder zugunsten von solchen Personen handeln, oder an Personen in einer anderen Jurisdiktion, in welcher das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen oder eine Beteiligung darin nicht rechtmäßig wäre.



BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UBS Limited begleiten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners die Platzierung der neuen Wandelschuldverschreibungen und als Dealer Manager das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen.



Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 250 geführt.

(Foto:

© Deutsche Wohnen)







