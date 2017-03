Draghi: Safe-Haven-Flows wichtiger als APP für Bund-Renditen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das sehr niedrige Niveau deutscher Bundesanleihen mit kurzer Restlaufzeit ist nach den Worten von Präsident Mario Draghi nicht in erster Linie auf das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen. Draghi sagt in seiner Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung, die EZB beobachte die Entwicklung des Anleihemarkts genau. Sie sei zu der Erkenntnis gelangt, dass die wichtigste Ursache die Rolle von Bundesanleihen als sicherer Hafen für Investoren sei. Bundesanleihen würde als Äquivalent zur Einlagenfazilität der EZB betrachtet. Zwar spiele auch das Anleihekaufprogramm (APP) eine Rolle, allerdings sei diese nur zweitrangig.

Die EZB hatte im Dezember beschlossen, dass die Zentralbanken des Euroraums ab 2017 Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von nur noch einem Jahr und negativen Renditen kaufen dürfen. Daraufhin waren vor allem die Renditen deutscher Kurzläufer deutlich gesunken.

March 09, 2017

