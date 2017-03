EYEMAXX begibt Wandelanleihe - Laufzeit 2 ¾ Jahre, Kupon 4,05%, anfänglicher Wandlungspreis: 11,89 Euro

Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) begibt eine festverzinsliche Wandelanleihe. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute einen Wertpapierprospekt zur Begebung dieser Wandelanleihe gebilligt. Gemäß Beschluss des Vorstands der EYEMAXX Real Estate AG und entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats ist die Begebung einer festverzinslichen Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 20.376.000 Euro und einer Laufzeit bis 15.12.2019 vorgesehen. Der jährliche Zinskupon beläuft sich auf 4,50%, der Wandlungspreis wurde auf 11,89 Euro festgelegt. Die Platzierung erfolgt im Rahmen eines Bezugsangebotes für die Aktionäre der EYEMAXX Real Estate AG und die Inhaber der EYEMAXX-Anleihe 2016/2019 (ISIN DE000A2BPCQ2). Nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogene Teilschuldverschreibungen sollen über ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich sowie über eine Privatplatzierung (Rump Placement) in Deutschland und gegebenenfalls in anderen EU-Ländern und der Schweiz platziert werden. Der Mittelzufluss aus der Wandelanleihe soll insbesondere der Finanzierung von Immobilienprojekten der EYEMAXX Real Estate AG und für Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen des eigenen Immobilienportfolios dienen. Die Dealpipeline des Unternehmens beläuft sich aktuell bereits auf rund 400 Mio. Euro. http://www.fixed-income.org/ (Foto: Baustelle Postquartier am Hauptbahnhof Mannheim © Institutional Investment Publishing GmbH)Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.