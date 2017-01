EZB-Anleihemarktkontaktgruppe diskutiert Folgen des Ankaufprogramms

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihemarktkontaktgruppe der Europäischen Zentralbank (EZB) wird sich bei ihrer Sitzung am 7. Februar mit einigen Auswirkungen des Anleihekaufprogramms (APP) beschäftigen. Wie aus der von der EZB veröffentlichten Tagesordnung hervorgeht, werden Vertreter von EZB und Banken folgende Fragen diskutieren: Wohin fließt das bei den Ankäufen geschaffene Geld? Was sind die Implikationen einer Reinvestition von Erträgen fällig werdender Papiere, was die Auswirkungen eines Ausstiegs aus dem Programm oder seiner Verlängerung? Wie haben sich die historischen Zusammenhänge zwischen Wertpapierklassen verändert, und was sagt das über das Existenz möglicher Preisblasen?

Diskutiert werden sollen zudem die Erfahrungen der Bank of Japan (BoJ) und anderer Zentralbanken bei ihrem Versuch, die Zinskurve zu beeinflussen. Dabei wird es auch um die Wirksamkeit einer Foreward Guidance in diesem geldpolitischen Regime, dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Glaubwürdigkeit der Zentralbank gehen.

Die EZB konsultiert sich regelmäßig mit Vertetern der Finanzindustrie in Marktkontaktgruppen. Neben der für den Anleihenmarkt existieren auch Gruppen für den Geldmarkt und den Devisenmarkt. Die Ergebnisse der Diskussionen werden mit mehr oder weniger großem zeitlichem Abstand veröffentlicht.

January 18, 2017

