Euro Magazin-Interview: Christoph Rieger: Der Herr der Zinsen | Nachricht | finanzen.net

€uro

von Matthias Fischer, €uro Magazin



Vor allem durch das unerwartete Brexit-Votum der Briten und den mindestens ebenso überraschenden Wahlsieg von Donald Trump in den USA wurden die Kapitalmärkte 2016 heftig durchgerüttelt. Davon blieben auch deutsche Staatsanleihen nicht verschont. Nach dem Brexit stiegen ihre Kurse, die Rendite fiel entsprechend. Zwischenzeitlich rentierten lang laufende Bundesbonds mit Laufzeiten von zehn Jahren sogar negativ. Nach dem Trump-Triumph fielen die Kurse, die Rendite zog an. Am Jahresende lag sie bei 0,12 Prozent - und damit deutlich unter den 0,50 Prozent zu Jahresbeginn.

Das Interview

. Christoph Rieger hatte Anfang 2016 für die Papiere zum Jahresende eine Rendite von 0,90 Prozent prognostiziert. Diese Einschätzung korrigierte der Zinsexperte der Commerzbank im März auf 0,20 Prozent - und kam damit dem Endstand schon ziemlich nahe. Zu diesem Zeitpunkt ­lagen die Prognosen der zwölf von €uro regelmäßig befragten Zinsexperten im Durchschnitt noch deutlich höher bei 0,55 Prozent. Zwischenzeitlich senkte Ökonom Rieger, der in Köln und in Phi­ladelphia studiert hatte, seine Prognose bis auf null Prozent, hob sie dann aber im Herbst auf 0,10 Prozent an. Das brachte dem 46 Jahre alten Zinsstrategen insgesamt bei der Wertung "Rendite zehnjähriger Bundesanleihen" Platz 4 ein.Noch besser lag er beim Euribor für drei Monate, der als Referenzzins für den Geldmarkt gilt. Im Januar sah Rieger den Euribor zum Jahresende bei minus 0,25 Prozent und schwankte dann im weiteren Jahresverlauf mit seiner Prognose zwischen minus 0,25 Prozent und minus 0,35 Prozent. Tatsächlicher Stand am Jahresende: minus 0,32 Prozent. Kein Zinsexperte lag besser - Platz 1 beim Wettbewerb "Euribor für drei Monate".Einmal Platz 1 und einmal Platz 4 - das reichte, um auch in der Gesamtwertung ganz vorn zu landen und "Zins­experte des Jahres" zu werden. Und das bereits zum zweiten Mal in Folge.? Den Euribor sieht Rieger Ende des Jahres bei minus 0,25 Prozent, die Rendite zehnjäh­riger Bundesanleihen bei 0,40 Prozent (siehe Seite 91). Wie er die Wirtschaft insgesamt einschätzt und welche Anlagemöglichkeiten er 2017 sieht, erläutert Rieger im folgenden €uro-Interview.: Der begeisterte Sportler scheint auch beim Fußball einen guten Riecher zu haben und sieht Bayern München am Ende der Saison als Deutschen Meister - aktuell stehen die Bayern schon auf Platz 1. Für seinen Lieblingsverein 1. FC Köln ist er optimistisch: "Wenn der FC die Verletzungsmisere in den Griff bekommt, sind in dieser Saison internationale Plätze drin.": Besten Dank, ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Aber sie steht ebenso meinem ­gesamten Team zu. Und das in einem von Überraschungen wie dem Brexit und der Wahl Trumps geprägten Jahr. Was erwarten Sie vom neuen US-Präsidenten? Für viele scheint Trump ein willkommener Anlass zu sein, die US-Konjunktur positiver einzuschätzen. Für mich nicht.

Wie meinen Sie das denn?

Nichts wird so heiß gegessen, wie es ­gekocht wird. Viele der versprochenen Vorhaben Trumps werden sich nur schwer oder langsam umsetzen lassen. Langfristig schmälern seine protek­tionistischen Maßnahmen die Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft zusätzlich.

Bedeutet dies, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter anhebt?

Nein. Die Wirtschaftspolitik von Trump könnte für steigende Inflationserwartungen sorgen und so der Fed den Weg bereiten für neuerliche Zinserhöhungen. Allmählich steigende US-Leitzinsen mit zwei Zinsschritten in diesem Jahr sind daher wahrscheinlich. Am Jahresende dürfte dann der Leitzins in den USA in einem Korridor zwischen einem und 1,25 Prozent liegen. Die Markterwartungen sind mittlerweile jedoch etwas weiter gelaufen.

Das stärkt den US-Dollar, oder?

Richtig.

Gibt es neben dem Dollar noch weitere starke Währungen im Jahr 2017?

Zu den Überraschungsgewinnern ­könnte der Schweizer Franken zählen. Grund: Die Schweizer Nationalbank stemmt sich mit aller Macht gegen eine Aufwertung des Franken, stößt aber an ihre Grenzen. Mittlerweile nimmt die Bilanzausweitung durch ihre Interventionen am Devisenmarkt gefährliche Ausmaße an. Und der Spielraum für Zinssenkungen bei Leitzinsen ist bei minus 0,75 Prozent wohl ausgereizt.

Und welche Währungen werden eher schwächeln?

Bei den Industrieländern dürfte sich der japanische Yen schwach zeigen. Die Bank of Japan will unbedingt höhere Inflationsraten sehen, dafür könnte sie ihre Geldpolitik noch weiter lockern. Bei den Schwellenländern hat die türkische Lira von allen EMEA-Währungen das größte Abwertungspotenzial. (Anmerkung der Redaktion: EMEA = Europa, Naher Osten und Afrika)

In Deutschland prägten die Flüchtlingskrise und der Anschlag von Berlin das Jahr 2016. Wirken diese sich ökonomisch im Jahr 2017 aus?

Der Berliner Anschlag hat keinen messbaren Effekt auf die Wirtschaftsleistung. Anders sieht es bei den Flüchtlingen aus: Weil immer mehr von ihnen als arbeitslos registriert werden, dürften die Arbeitslosenzahlen im Verlauf des Jahres steigen. Zudem wird der konjunkturelle Impuls durch die hohen staatlichen Ausgaben für die Flücht­linge nachlassen.

Aber die deutsche Wirtschaft wird doch wachsen, oder?

Ja, wenn auch in abgebremstem Tempo. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2017 wohl um 1,3 Prozent steigen.

Und die Eurozone ?

Im Euroraum ist ein sich selbst verstärkender Aufschwung weiterhin nicht in Sicht. Im Gegenteil, 2016 wuchs die Wirtschaft mit voraussichtlich 1,6 Prozent wieder etwas schwächer als 2015 (2,0 Prozent). 2017 könnte das Plus bei nur 1,5 Prozent liegen.

Immerhin mehr als in Deutschland ...

Richtig, denn die deutsche Wirtschaft stößt langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Größtes Sorgenkind bleibt allerdings Italien, wo die Wirtschaft angesichts politischer Unsicherheit und Bankensorgen weiterhin nur schleppend vorankommt.

Bei diesem verhaltenen Wachstum wird die Europäische Zentralbank (EZB) wohl kaum die Zinsen erhöhen.

Die EZB selbst betont, dass die Zinsen nicht ansteigen werden, bevor das Anleihekaufprogramm ausläuft - und ­dieses wurde ja gerade erst bis Dezember 2017 verlängert. Es könnten sogar wieder Zinssenkungsspekulationen aufkommen, wenn sich in der zweiten Jahreshälfte abzeichnet, dass das An­leihekaufprogramm im Jahr 2018 an schwer überwindbare praktische und rechtliche Grenzen stoßen wird.

Trotz anziehender Inflation?

Das wird nur kurze Zeit so bleiben. Angesichts der im Euroraum - sieht man mal von Deutschland ab - nach wie vor stark unterausgelasteten Wirtschaft gibt es kaum Gründe für einen nachhaltigen Preisauftrieb. Die Kernteuerungsrate dürfte 2017 bei knapp einem Prozent verharren.

Wenn die EZB die Zinsen nicht erhöht, wird es bei Anleihen kaum höhere Renditen geben. Dabei warnen immer mehr Stimmen vor einer Bondblase, gerade bei deutschen Staatsanleihen.

Viele Marktbeobachter gehen in der Tat von einer deutlichen Zinswende aus. Es ist häufig auch von einem Platzen der Blase an den Anleihemärkten die Rede mit der Folge stark steigender Renditen. Richtig ist, dass die Renditen im vergangenen Jahr ihren Tiefpunkt erreicht haben. Ein Ausverkauf am An­leihemarkt erscheint jedoch vor allem in der Eurozone wenig wahrscheinlich.

Warum?

Der Inflationsdruck im Euroraum bleibt gering, die Finanzierungssätze sind historisch niedrig und das nach­lassende Angebot an Bundesanleihen trifft in Zeiten steigender Unsicherheit und Regulierung auf erhöhte Nachfrage. Das Aufwärtspotenzial der Rendite der Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit ist überschaubar und dürfte 2017 bis maximal 0,75 Prozent reichen.

Was raten Sie angesichts dieser Per­spektiven Anleiheanlegern?

Weil die Renditen moderat steigen, drohen bei den Papieren ja spiegelbildlich Kursverluste. Es wird schwierig sein, diese Verluste mit den niedrigen Zinskupons auszugleichen. Zudem drohen aufgrund der steigenden Unsicherheit etwa wegen der anstehenden Wahlen volatile Kurse.

Also Finger weg von Bonds?

Nicht ganz: Die kurzzeitigen Kurs­verluste bieten günstigere Einstiegs­niveaus. Ein insgesamt defensiv ­aus­gerichtetes Anleiheportfolio mit Schwerpunkt in den Euro-Kernländern und den von der EZB durch ihr An­leihekaufprogramm anvisierten Unternehmensanleihen bleibt attraktiv, wenn es mit riskanteren Nachrang­anleihen angereichert wird.

Nachranganleihen von Banken? Sind die nicht zu riskant?

Banktitel dürften nach einem volatilen Jahr 2016 von mehreren günstigen Faktoren profitieren. Die Kapitalisierung hat sich in den vergangenen Jahren verbessert, der Regulierungstrend dürfte seinen Höhepunkt überschritten haben und auch die EZB richtet ihr Augenmerk stärker auf eine Verbesserung der Profitabilität im Bankensektor.

