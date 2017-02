Euro-Unternehmensanleihefonds: Henderson ernennt Tim Winstone und Tom Hanson zu Fondsmanagern

Tim Winstone und Tom Hanson, die seit Ende 2015 bei Henderson Global Investors tätig sind, wurden mit sofortiger Wirkung zu Fondsmanagern des Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund beziehungsweise des Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund ernannt.



Beide Fonds, der Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund und der Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund, stehen unter der Leitung von Stephen Thariyan (Global Head of Credit) und Tom Ross. Ab sofort fungieren auch Winstone und Hanson als Fondsmanager.



Die Entscheidung zu der offiziellen Ernennung erfolgt in Anerkennung der Verdienste, die sich Winstone und Hanson seit Ende 2015, dem Zeitpunkt ihres Eintritts in Hendersons Global Credit Team, erworben haben.



Fondsmanager Tom Ross sagte zu den Beförderungen: „Tim Winstone und Tom Hanson haben bewiesen, dass sie der Strategie mit ihrem disziplinierten Investmentansatz äußerst wertvolle Dienste erweisen können. Sie haben sich zudem sehr erfolgreich in den Investmentprozess des Global Credit Teams und der gesamten Anleiheabteilung von Henderson eingefügt. Beide sind darauf fokussiert, für Kunden eine optimale Wertentwicklung zu erreichen und einen erstklassigen Service zu bieten.“



