Euro am Sonntag-Anleihecheck: Eterna-Chef: "Wollen weiter entschulden" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Astrid Zehbe, Euro am Sonntag



Seine 2012 begebene Mittelstandsanleihe im Volumen von 55 Millionen Euro muss Eterna im Oktober ablösen. 32 Millionen Euro werden über ein Schuldscheindarlehen einer Bank refinanziert, 25 Millionen Euro will Eterna mit einer Mittelstandsanleihe einsammeln.

In der Tat ist eine Refinanzierung über eine Mittelstandsanleihe etwas teurer. Das ist aber der einzige Wermutstropfen. Wir haben ansonsten sehr gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht. Unsere unternehmerische Freiheit ist größer, die Vertrags­bedingungen sind besser, wenn man nicht vollständig von Banken abhängt. Darum haben wir uns ­bewusst für das Konstrukt aus Schuldscheindarlehen und Anleihe entschieden.Seit 2012 ist das allgemeine Zinsniveau um mehr als einen Prozentpunkt gesunken, weshalb ein um nur 0,25 Prozentpunkte niedrigerer Zins für die neue ­Anleihe investorenseitig als sehr attraktiv bewertet wird. Wir liegen somit eher am oberen Ende der Erwartungen.Es ist wichtig, die besondere Situation der Eterna Holding, die ja die Anleihe begibt, zu berücksichtigen. Die operative Tochter, die Eterna Mode GmbH, wurde durch einen Leveraged Buy-out, eine fremdfinanzierte Übernah­me, gekauft. Ihr Firmenwert wird noch bis 2021 abgeschrieben. Das mindert das Eigenkapital der Holding jährlich um 6,4 Millionen Euro, ist aber nicht cashwirksam. Es sind strukturell bedingte Verluste, die nichts mit dem operativen Geschäft zu tun haben.Wenn diese Belastung in etwa vier Jahren entfällt, ist der Buchwert des Unternehmens auf ­bilanziell null abgeschrieben, was danach zu einem Gewinnsprung und gleichzeitiger Stärkung der Eigenkapitalseite der Bilanz führen wird.Die Zinskosten reduzieren sich auf knapp eine Million Euro pro Jahr. Das wird uns helfen, die Entschuldung von Eterna weiter voranzutreiben, um 2021 eine noch mal deutlich günstigere Anschlussfinanzierung zu finden. Das ist unser Ziel.Wir haben die Vereinbarungen, die wir für das Schuldscheindarlehen getroffen haben, auch an die Anleihegläubiger weitergegeben. In den vergangenen vier Jahren haben wir stets pünktlich unsere Zinsen gezahlt und wollen das Unternehmen weiter entschulden - dieses Commitment haben wir in den Vertragsbedingungen verankert.2015 sind wir mit einer neuen Markenstrategie auf den Markt gekommen. Wir haben unsere Produkte, unsere Marke und ­unsere Kommunikation grundlegend modernisiert und digitalisiert. Dass wir uns anderthalb Jahre lang mit dem neuen Konzept so intensiv beschäftigt haben, hat sich gelohnt. Das Feedback von Kunden ist positiv und wir spüren es an den Zahlen.

Bildquellen: Eterna Mode GmbH, iStockphoto