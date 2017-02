Euro am Sonntag-Anleihecheck: Nachranganleihen: Einsammeln und abwarten | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Mit dieser Kündigung hatte kaum jemand gerechnet: Im August nutzte die österreichische Erste Group ihr Call-Recht bei einer tief nachrangigen Tier-1-Anleihe, im September zahlte die Bank den Bond zurück. Bis zur Mitteilung wurde die Anleihe zu 50 Prozent gehandelt - danach verdoppelte sich der Kurs auf einen Schlag.

Zeit spielt für die Gläubiger

lag in der Konstruktion des Bonds. Der Kupon wurde jedes Quartal aus dem gültigen Zehn-Jahres-­Interbankenzinssatz, im Fachjargon: CMS-Satz, plus einem kleinen Aufschlag berechnet. Derlei Bonds werden darum auch als CMS-Linker bezeichnet.Die Kurse ähnlicher Anleihen anderer Banken haben danach etwas angezogen, ein Einstieg ist jedoch noch immer aussichtsreich. Viele Banken haben endlos laufende Tier-1-Anleihen, die sie zum Kernkapital zählen dürfen. Für Anleger bergen sie höhere Risiken als normale Bonds, dafür sollte es höhere Zinsen geben. Spätestens, wenn die Bank den ersten Kündigungstermin nicht nutzte, wurde bei einigen Anleihen aber aus dem hohen ­fixen Zins ein äußerst niedriger variabler Kupon. Denn das allgemeine Zinsniveau und die CMS-Sätze waren gen null gesunken.Die Bank hatte damit keinen Anreiz, zu tilgen. Das ändert sich aber mit der Zeit. Denn die Banken können die Anleihen mit jedem Jahr weniger aufs Kernkapital anrechnen, 2021 verlieren sie diesen Vorteil sogar ganz. Zudem steigt das Zinsniveau etwas und so der variable Kupon. Nicht zuletzt wird es auch wieder eine Frage des Rufs, ob eine Bank derlei Bonds tilgen kann oder nicht.von der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Nord Europe aus Frankreich, der niederländischen ING Groep und der Nordea Bank aus Schweden. Diese Häuser sind so stabil, dass keine Schieflage zu fürchten ist. Die Aufsicht, die eine Rückzahlung von Tier-1-Kapital billigen muss, sollte ihr Okay darum dann auch ohne Murren geben.Mit der schnellen Kündigung sollten Anleger nicht rechnen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Call zu 100 Prozent oder ein Rückkaufangebot der Bank über dem aktuellen Kurs steigt aber stetig. Anleger mit Durchhaltevermögen können sich CMS-Linker also als Beimischung ins Depot legen - und abwarten.

