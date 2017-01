Finanzierungsoptimierung: Deutsche Telekom platziert Anleihen über 3,5 Milliarden Euro | Nachricht | finanzen.net

Die drei Bonds mit einer Laufzeit zwischen vier und zehn Jahren seien mit einem Kupon von 0,375 Prozent, 0,875 Prozent und 1,375 Prozent emittiert worden. Die Platzierung folgt der Entscheidung des DAX-Konzerns, T-Mobile US bei der Optimierung ihrer Finanzierungen weiter zu unterstützen.

Die Deutsche Telekom hatte im Dezember zugesagt, der US-Tochter einen Kredit über 660 Millionen Dollar zu geben. Nun wurde der Kreditrahmen auf insgesamt 4 Milliarden Dollar aufgestockt, wie die Telekom am Montag mitteilte.

T-Mobile US benötigt derzeit erhebliche Mittel angesichts der laufenden US-Frequenzauktion. Aktuell stehen die Gebote insgesamt bei gut 18 Milliarden Dollar, was vom Volumen her deutlich unter der Auktion von 2015 liegt, bei der rund 45 Milliarden Dollar eingespielt worden waren.

FRANKFURT (Dow Jones)

