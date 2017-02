GlobeNewswire/Santhera platziert erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 60 Millionen

Santhera Pharmaceuticals Holding AG / Santhera platziert erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 60 Millionen . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Liestal, Schweiz, 10. Februar 2017 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die erfolgreiche Platzierung einer vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe im Betrag von CHF 60 Millionen mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 bekannt.

Santhera hat eine vorrangige unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 60 Millionen (die "Wandelanleihe") mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 erfolgreich platziert. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dieser Wandelanleihe primär einzusetzen für die Vermarktung von Raxone(R) in der derzeit zugelassenen Indikation, den Markteintritt und die Produkteinführung in weiteren Indikationen, zusätzliche klinische Studien mit Raxone sowie für weitere allgemeine geschäftliche Ziele.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Coupon von 5,00% per annum. Der Wandlungspreis beträgt CHF 86,4006 und entspricht einer Wandelprämie von 20% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP, volume weighted average price) der Aktie zwischen der Ankündigung und der Preisfestsetzung der Wandelanleihe (der "Referenzpreis"). Die Wandelanleihe wird zu 100% ihres Nennwertes ausgegeben und wird, sofern sie nicht vorher zurückbezahlt, gewandelt oder zurückgekauft und storniert wird, am 17. Februar 2022 zu 100% ihres Nennbetrages fällig.

Der Wandelpreis wird nach dem ersten Jahr neu berechnet, sofern der VWAP der Aktien in einem bestimmten Zeitraum unter dem Referenzpreis liegt. Der neue Wandelpreis muss mindestens 75% des Wandelpreises der Aktie bei Emission betragen. Santhera hat zudem das Recht, die Wandelanleihe jederzeit frühestens nach zwei Jahren ab dem Liberierungsdatum zum Rückzahlungspreis zuzüglich allfällig aufgelaufener Zinsen zu kündigen, sofern der VWAP der Aktien mindestens 160% des Wandelpreises beträgt.

Die Wandelanleihe wird in 694'440 Namenaktien der Santhera Pharmaceuticals Holding AG wandelbar sein, was 11,1% des derzeitigen ausstehenden Aktienkapitals der Santhera Pharmaceuticals Holding AG entspricht. Die bei Umwandlung auszuliefernden Aktien sollen aus bedingtem und, falls erforderlich, genehmigten Kapital verfügbar gemacht werden.

"Die hohe Nachfrage von in- und ausländischen Investoren ist ein weiteres Zeichen des Vertrauens in das Potenzial und den Ausblick von Santhera. Die Erträge aus dieser neusten Finanzierung erhöhen unsere finanzielle Flexibilität bei der planmässigen Umsetzung unserer Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsaktivitäten", sagte Christoph Rentsch, Chief Financial Officer von Santhera.

Es ist beabsichtigt, ein Gesuch für die Kotierung und den Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange zu stellen. Der provisorische Handel dürfte erwartungsgemäss am oder um den 16. Februar 2017 beginnen. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 17. Februar 2017.

Santhera hat einem Lock-up zugestimmt, der, vorbehältlich der üblichen Ausnahmen, 90 Tage nach diesem Datum endet.

Bank am Bellevue und Kepler Cheuvreux agierten als Bookrunner für die Emission der Wandelanleihe.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone, ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein zur Behandlung von Leber Hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen. Für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die zweite Indikation für Raxone, hat Santhera in der Europäischen Union und der Schweiz einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone in einer dritten Indikation, primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie Omigapil für Patienten mit kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera finden Sie unter www.santhera.com.

Raxone(R) ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Thomas Meier, PhD, Chief Executive Officer Telefon +41 61 906 89 65 Telefon +41 61 906 89 64 christoph.rentsch@santhera.com thomas.meier@santhera.com Medienkontakt Eva Kalias, Vio Consult Telefon +41 78 671 98 86 kalias@vioconsult.com

