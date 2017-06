HOMANN HOLZWERKSTOFFE: Orders bis 20.000 Euro wurden voll zugeteilt

Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN A2E4NW) ausgewogen bei institutionellen und privaten Investoren mit einem Volumen von 50 Mio. Euro vorzeitig vollständig platziert. "Wir freuen uns über die sehr hohe Nachfrage nach unserer Unternehmensanleihe. Als Emittent war es uns wichtig, dass wir bei der Platzierung sowohl institutionelle Investoren als auch private Anleger und Investoren, die uns bereits in der Vergangenheit das Vertrauen geschenkt haben, berücksichtigen konnten", zeigt sich Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, zufrieden. "Wir sehen das Engagement unserer Anleger als Vertrauensbeweis in unser Unternehmen und die weitere Unternehmensentwicklung. Gleichzeitig ist es für uns Ansporn, unsere erfolgreiche Strategie weiter konsequent fortzusetzen." Der Nettoemissionserlös soll neben der teilweisen Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2012/2017 für Investitionen sowie das weitere Wachstum verwendet werden. Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager begleitet.



Bei den über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG eingegangenen Orders wurden Zeichnungsaufträge bis 20.000 Euro voll zugeteilt. Ab einem Zeichnungsvolumen von 20.000 Euro wurden ca. 50% zugeteilt, wobei jeweils auf 1.000 Euro aufgerundet wurde. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen wird der 08. Juni 2017 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 14. Juni 2017.









Namhafte Referenten u.a. von Börse München, BVT, Dentons, Exporo, JLL, LEG Immobilien, Quirin Privatbank und sparendo

stellen Ihnen die wichtigsten Trends rund um alternative Finanzierungen für Immobilienunternehmen vor. Die diesjährigen Themenschwerpunkte sind:

Mezzanine-Finanzierung

,

Schuldscheindarlehen

,

Crowdfunding

,

Unternehmensanleihe und IPO.





(Foto: © HOMANN HOLZWERKSTOFFE)------------------------------------------------------------------------Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.