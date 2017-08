Hyundai Capital emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche)

Die Hyundai Capital Services, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa1, von S&P mit A- und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber US Treasuries bei der fünfjährigen Tranche und ein Spread von 170 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ begleitet.



Emittent: Hyundai Capital Services, Inc.
Rating: Baa1 (stabil, Moody´s), A- (stabil, S&P), BBB+ (stabil, Fitch)
Volumen: Benchmark
Währung: USD
Laufzeit: 5 Jahren bzw. 10 Jahre
Spread: 5 Jahre: US Treasuries +155 Basispunkte, 10 Jahre: +170 Basispunkte
Zeichnungsfrist: 22.08.2017
Stückelung: 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD.
Lead Manager: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ