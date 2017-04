SAF-HOLLAND: Euler Hermes bestätigt Rating mit BBB, Ausblick stabil

Euler Hermes bestätigt das Rating des im SDAX notierten Zulieferers für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. Die Ratingagentur bewertet die Bonität der Gesellschaft unverändert mit BBB. Für die kommenden zwölf Monate wird eine stabile Entwicklung des Ratings erwartet.



Als Begründung für die Bestätigung des Ratings werden die positiven Wachstumsperspektiven durch die Zunahme des weltweiten Transportvolumens sowie die sehr guten Marktpositionen der SAF-HOLLAND Gruppe bei Achs- und Federungssystemen in den Kernmärkten Europa sowie vor allem bei Sattelkupplungen in Nordamerika genannt. Euler Hermes wertet positiv, dass sich die Ertragskraft und die Rentabilität stetig verbessert habe und die Kapitalstruktur 2016 ein "sehr gutes Niveau" erreicht habe mit nur geringem Finanzrisiko. Diese Kennzahlen dürften sich nach Einschätzung des Rating-Hauses in den kommenden Jahren auch angesichts der auf Wachstum in neuen Märkten ausgerichteten "Strategie 2020" weiter verbessern.









SAF-HOLLAND

)







(Foto: ©Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.