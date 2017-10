UBM Development veröffentlicht Nachtrag zum Wertpapierprospekt der neuen Anleihe 2017/22

Die UBM Development AG hat heute auf ihrer Website einen Nachtrag zum Wertpapierprospekt der neue Anleihe 2017/22 (ISIN AT0000A1XBU6) veröffentlicht. Demnach wurde das Volumen auf maximal 150 Mio. Euro (100 Mio. Euro plus Aufstockungsmöglichkeit auf 150 Mio. Euro) erhöht. Bislang waren maximal 120 Mio. Euro (Euro (100 Mio. Euro plus Aufstockungsmöglichkeit auf 120 Mio. Euro) geplant.



Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als 84 Mio. Euro der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017/22 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 28,78 Euro abzugeben.



Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe wird interessierten Anlegern im Zeitraum 4. bis 6. Oktober 2017 zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.



Da die Gesellschaft das Emissionsvolumen erhöht, ist davon auszugehen, dass die Emission am Markt positiv aufgenommen wird.



Tab. 1: Eckdaten der neuen UBM Development-Anleihe

Emittent UBM Development AG Kupon 3,25% Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2014/19 13.09.–02.10.2017* Zeichnungsfrist 04.10.–06.10.2017 Laufzeit 11.10.2022 (5 Jahre) Emissionsvolumen 100 Mio. Euro mit Aufstockungs-möglichkeit auf bis zu 150 Mio. Euro Stückelung 500 Euro WKJN / ISIN A19NSP / AT0000A1XBU6 Segment Wiener Börse (Corporates Prime) und Börse Frankfurt (Quotation Board) Bookrunner Raiffeisen Bank International, Quirin Privatbank Internet www.ubm.at



dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von 6,28 Euro.



