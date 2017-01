US-Anleihen reagieren kaum auf Fed-Protokoll

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch per saldo wenig bewegt. Das nun veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung habe leicht falkenhafte Signale gesendet, kommentiert Paul Ashworth, Experte beim Londoner Analysehaus Capital Economics. Demnach spricht die Mitschrift tendenziell für einen etwas strafferen geldpolitischen Kurs. Mitte Dezember hatte die Fed zum zweiten Mal seit dem Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise die Zinsen angehoben.

Zweijährige Anleihen büßten 1/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 1,23 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,94 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen rückten um 1/32 Punkte auf 96 3/32 Punkte vor und rentierten mit 2,45 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen um 1/32 Punkte auf 96 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./ag/he