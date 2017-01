Union Bancaire Privée (UBP) und Partners Group kündigen Kooperation im Fixed Income-Segment zur Entwicklung innovativer Investmentstrategie an

Union Bancaire Privée, UBP SA (“UBP”), kündigt eine wichtige Zusammenarbeit mit Partners Group, einem der weltweit größten Manager von Privatmarktanlagen, für einen innovativen neuen Ansatz im Fixed Income Investment an. Dabei wird die weitreichende Erfahrung von Partners Group, am Privatmarkt Anlagen für Kunden zu tätigen, mit der bedeutenden Expertise von UBP in der Verwaltung von ertragsreichen liquiden Anleihestrategien kombiniert.



Partners Group verwaltet derzeit über ihre globale Privatmarktplattform Investitionsprogramme von über 54 Milliarden Euro, zusätzlich zu neun Milliarden Euro in Private Debt-Assets. UBP managt mehr als 13,5 Milliarden Euro in festverzinslichen Portfolios, mit Schwerpunkt auf CDS-Indizes (Credit Default Swaps) zur Gewährleistung zusätzlicher Liquidität.



Vorgesehen ist die Auflegung von UBP PG - Active Income, einer Strategie, die professionellen Anlegern eine globale Ausrichtung sowohl auf Private Debt wie auch auf öffentliche Kreditmärkte gewährleistet. Das Private Debt-Team von Partners Group und das Global and Absolute Return Fixed Income Team der UBP werden als Co-Manager fungieren. Die Strategie setzt auf einen Relative Value-Ansatz, um in allen Regionen und über alle Anlageklassen hinweg in die Segmente Private Debt und Public Debt zu investieren, einschließlich der Sparten Investment Grade, High Yield, Senior Loans, Mezzanine Debt, Real Estate und Infrastructure.



Jedes Team wird die zugrunde liegenden Substrategien im Einklang mit seiner individuellen Philosophie und seinen Richtlinien verwalten. Ein Investmentkomitee aus Spezialisten der UBP und Partners Group wird für die Allokationsentscheidungen zwischen den Substrategien, die Überwachung der Anlagerestriktionen und das Liquiditätsmanagement verantwortlich sein. Ultimatives Ziel des UBP PG - Active Income ist es, Anlegern risikoadjustierte Nettoerträge und eine signifikante Diversifikation zu traditionellen Investmentansätzen zu bieten.



„Wir glauben, dass diese innovative Investmentlösung von bedeutendem Vorteil für professionelle Anleger ist, die ihre strategischen Investitionen in Marktsegmenten steigern möchten, die ihnen über die herkömmlichen öffentlichen Kreditmärkte nicht zugänglich sind“, erklärt Nicolas Faller, Co-CEO UBP Asset Management. „Die Zusammenarbeit mit Partners Group ermöglicht es, unser Produktangebot um eine sehr attraktive Strategie zu ergänzen und dies zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger nach neuen Ansätzen für ihre festverzinslichen Anlagen suchen.“



Roberto Cagnati, Managing Director, Head of Portfolio and Mandate Solutions, Partners Group ergänzt: „Aufgrund der niedrigen Renditen von traditionellen festverzinslichen Investments suchen global orientierte Anleger vermehrt nach höher rentierenden Debt-Strategien, einschließlich Private Debt. Wir können auf unseren Track Record innovativer Anlagelösungen zurückgreifen, um Kunden Zugang zu den Privatmärkten zu verschaffen. Wir sind sehr erfreut, in Zusammenarbeit mit UBP eine weitere neuartige Lösung zu erarbeiten.“



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.