Crédit Agricole handelt europäische Staatsanleihen künftig in Paris

London (Reuters) - Die französische Großbank Crédit Agricole verlagert den Handel mit europäischen Staatsanleihen von London nach Paris.

Der Schritt werde noch in diesem Monat umgesetzt, sagte eine Sprecherin des Instituts. Im Zuge des Brexit rechnen viele Beobachter mit einem Abzug des Handels mit Staatsanleihen der EU-Staaten aus London. Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat seine Mitarbeiter bereits auf einen solchen Schritt vorbereitet, schließlich kauften Investoren heutzutage auch keine europäischen Staatsanleihen in Tokio. Anleger fürchteten nach dem EU-Austritt Großbritanniens Handelshemmnisse und würden deshalb den Handel mit EU-Staatsanleihen voraussichtlich in die EU verlagern.

Die Credit-Agricole-Sprecherin ließ offen, wie viele Jobs im Zuge der Entscheidung nach Paris verlagert werden. Französische Banken hatten erklärt, sie würden nach dem Brexit rund 1000 Jobs in Paris schaffen.