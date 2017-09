Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne nach Bundestagswahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind angesichts des für die Regierungsbildung schwierigen Bundestagswahlergebnisses am Montag deutlich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum späten Nachmittag um 0,42 Prozent auf 161,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um 0,05 Prozentpunkte auf 0,40 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gerieten die Renditen unter Druck. In den südeuropäischen Ländern jedoch weniger stark als in Deutschland.

Am Markt war die Rede von einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Anleger, nachdem die Unionsparteien und die SPD starke Stimmeneinbußen hatten hinnehmen müssen. Hinzu kam der Wahlerfolg der AfD, der ebenfalls für Verunsicherung sorgte.

Das Ifo-Geschäftsklima belastet die Stimmung an den Finanzmärkten ebenfalls. Der wichtigste Frühindikator hatte sich zum zweiten Mal in Folge eingetrübt. Sowohl die Erwartungshaltung als auch die Lagebewertung hatten sich verschlechtert. Bankanalysten wiesen aber auf das weiter hohe Niveau des Indikators hin, der sich nur knapp unter seinem im Juli erreichten Rekordhoch befindet.

Am Nachmittag sorgte der Korea-Konflikt für zusätzliche Verunsicherung. Nordkorea fasst nach den Worten von Außenminister Ri Yong Ho die scharfen Töne von US-Präsident Donald Trump gegen Pjöngjang als "Kriegserklärung" auf. "Das ist ganz klar eine Kriegserklärung, weil solche Worte von einem amtierenden amerikanischen Präsidenten kommen", sagte Ri laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap in New York./jsl/he