Deutsche Anleihen: Etwas stärker - Katalonien-Krise belastet spanische Papiere

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag leicht zugelegt. Am Mittag stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,03 Prozent auf 162,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent.

Etwas unter Druck gerieten spanische Staatspapiere aufgrund einer erneuten Verschärfung im Katalonien-Konflikt. Die politische Führung in Barcelona weigerte sich am Donnerstag, das Ultimatum der Zentralregierung zu erfüllen und ausdrücklich auf die Bildung eines eigenen Staates zu verzichten. Unmittelbar danach kündigte die Regierung in Madrid Zwangsmaßnahmen gegen die wirtschaftlich starke Region im Nordosten an.

Aus der Eurozone werden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag stehen Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Programm. Veröffentlicht werden Stimmungsindikatoren und wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt./tos/jsl/jha/