Deutsche Anleihen: Fester

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,16 Prozent auf 161,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,04 Prozentpunkte auf 0,36 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank beflügelte die Anleihen. Zwar signalisierte die Fed eine Leitzinsanhebung für die nächste Sitzung im Juni. Diese war jedoch an den Finanzmärkten erwartet worden. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es jedoch nicht.

Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, kommentierte Thu Lan Nguyen, Analystin bei der Commerzbank. So hätten einige wenige Mitglieder die Befürchtung geäußert, dass die Inflationsentwicklung keine Fortschritte mehr mache. Sollte die Inflation weiterhin nur "schmerzhaft langsam" steigen, könnte die Zahl der Skeptiker in der Fed wachsen, so Nguyen.

Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt in einigen europäischen Ländern ist der Handel dünner als sonst. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht./jsl/he