Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag vor einer mit Spannung erwarteten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 165,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um 1,6 Basispunkte auf 0,36 Prozent.

An den Finanzmärkten steht der Donnerstag klar im Zeichen der Geldpolitik . Nach der Zinssitzung des EZB-Rats wird Notenbankchef Mario Draghi am Nachmittag vor die Presse treten. Es stehen zwei Themen im Mittelpunkt: Zum einen könnte Draghi Hinweise auf den erwarteten vorsichtigen Ausstieg aus der jahrelangen Krisenpolitik geben. Zum anderen fragen sich Experten, ob Draghi sein Schweigen zur Aufwertung des Euro bricht. Konjunkturdaten dürften angesichts des Großereignisses in den Hintergrund treten./bgf/oca