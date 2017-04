Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 162,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um über zwei Basispunkte auf 0,22 Prozent.

Am Donnerstag stehen nur wenige Wirtschaftszahlen an, die für stärkere Bewegung sorgen könnten. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Nach zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturdaten dürften Analysten und Anleger die Zahlen verstärkt unter die Lupe nehmen.

An den Finanzmärkten richtet sich der Fokus inzwischen auf die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich am Sonntag. Von großer Verunsicherung ist aber momentan nichts zu spüren./tos/jkr/fbr