Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag fester tendiert. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 162,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,22 Prozent.

Händler sprachen von einer gesunkenen Risikoneigung. So legten vor allem in den südeuropäischen Ländern der Eurozone die Risikoaufschläge zu. Besonders deutliche Renditeanstiege gab es in Frankreich, Italien und Spanien.

Die schwächeren Aktienmärkte stützten zudem die deutschen Festverzinslichen etwas. Konjunkturdaten aus der ersten Reihe stehen im Tagesverlauf nicht auf dem Kalender. Am späten Abend wird US-Notenbankchefin Janet Yellen an einer öffentlichen Diskussionsrunde teilnehmen. Es könnten Äußerungen zur aktuellen Geldpolitik fallen./jsl/tos/jha/