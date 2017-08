Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch angesichts einer freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 165,11 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kletterte auf 0,36 Prozent. Auch in anderen Ländern Europas stiegen die Renditen meist.

Am Markt wurde die etwas schwächere Verfassung bei den Anleihen vor allem mit der besseren Börsenstimmung begründet. Dies belastete die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen. Hierzu trug auch bei, dass sich die politische Krise wegen des jüngsten Raketentests Nordkoreas nicht weiter verschärfte. "Politische Börsen haben kurze Beine", hieß es von Händlern.

Etwas belastet wurden die Anleihen zudem durch robuste Wirtschaftsdaten aus den USA. So war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Auch der Stellaufbau in der Privatwirtschaft der USA war im August laut einem Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP merklich stärker als erwartet ausgefallen./jsl/he