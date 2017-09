Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 163,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,31 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Am Freitag setzte eine Gegenbewegung zu den deutlichen Gewinnen am Vortag ein. Am Donnerstag hatten die Kurse im Euroraum deutlich zugelegt, weil die Bemerkungen von EZB-Präsident Mario Draghi an den Rentenmärkten unter dem Strich als Hinweis auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank interpretiert wurden.

"Die Märkte bejubelten einmal mehr Draghis Angst vor der eigenen Courage", kommentierten die Anleiheexperten der Commerzbank. Sie verwiesen unter anderem auf die Äußerung Draghis zur jüngsten Euro-Aufwertung, die "Anlass zum Zögern" beim Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik geben könnte./jsl/jha/