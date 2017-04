Deutsche Anleihen legen zu - Anleger suchen nach US-Luftschlag sichere Anlagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag fester notiert. Nach einem US-Luftangriff auf Syrien in der vergangenen Nacht waren sichere Anlegen wie Bundesanleihen bei Anlegern gefragt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 162,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,24 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Der amerikanische Luftangriff auf einen syrischen Militärflughafen habe zu einer Risikoaversion geführt, sagte Experte Lutz Karpowitz von der Commerzbank. Die risikoscheuen Anleger kauften daher weltweit Staatsanleihen.

Der überraschende Anstieg der Gesamtproduktion in Deutschland im Februar belastete die Anleihen in diesem Umfeld nicht. Auch die Exporte legten überraschend zu. Am Nachmittag steht in den USA noch der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März auf dem Kalender. Die US-Notenbank dürfte vor allem auf die Lohnentwicklung schauen./jsl/tos/fbr