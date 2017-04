Deutsche Anleihen legen zu - Auf und Ab bei britischen Papieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone waren die Staatspapiere im Aufwind. Die Nachricht, dass die britische Premierministerin Theresa May vorgezogene Neuwahlen für Anfang Juni anstrebt, sorgte unterdessen für eine Achterbahnfahrt am britischen Rentenmarkt.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Abend um 0,12 Prozent auf 163,86 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,15 Prozent.

In Großbritannien erhielten als sicher geltende Staatsanleihen deutlichen Zulauf, nachdem bekannt geworden war, dass Ministerpräsidentin May eine Ansprache halten will. Mit Blick auf den Inhalt wurde zunächst neben Neuwahlen auch über einen Rücktritt der Regierungschefin spekuliert, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen anheizte. Zwischenzeitlich fiel die Rendite zehnjähriger britischer Staatspapiere erstmals seit Oktober unter ein Prozent.

Als May dann tatsächlich Neuwahlen ankündigte, setzte jedoch eine Gegenbewegung ein. Am Nachmittag gaben die Renditen dann wieder deutlich nach, fielen aber nicht mehr auf den Tiefstand vom Vormittag zurück.

Grundsätzlich sorgen hohe politische Risiken, allen voran die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea, für eine anhaltend hohe Nachfrage nach sicheren Wertpapieren wie Staatsanleihen solider Schuldner./tos/mis