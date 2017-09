Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Bis zum späten Nachmittag stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 161,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 0,45 Prozent.

Konjunkturdaten aus Deutschland haben die Anleihekurse kaum bewegt. Die Stimmung von Finanzanlegern hat sich im September überraschend deutlich verbessert. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland machten damit den Rückgang im Vormonat fast wieder wett.

Der Markt wartet auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch. Beobachter erwarten, das die Fed mit dem Abbau ihrer riesigen Bilanz beginnen wird. Spannender dürfte jedoch sein, welche Informationen sie zur künftigen Zinspolitik geben wird. Von Interesse ist unter anderem, ob die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben will. Bislang signalisiert sie einen solchen Schritt./jsl/tos