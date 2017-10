Deutsche Anleihen stärker

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,24 Prozent auf 162,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um 0,03 Prozentpunkte auf 0,37 Prozent.

Die weitere Entwicklung im Katalonien-Konflikt hat die als besonders sicher geltenden deutschen Staatspapiere gestützt. Die spanische Regierung äußerte sich enttäuscht über die Erklärung des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont. Dieser hatte am Montag in einem Brief an Ministerpräsident Mariano Rajoy ausweichend auf die mit einem Ultimatum verbundene Frage geantwortet, ob er nun in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit von Katalonien erklärt hat oder nicht. Puigdemont rief Madrid erneut zu einem Dialog auf.

Die stellvertretende spanische Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria forderte die Regionalregierung dazu auf, bis zu diesem Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Unabhängigkeitsbestrebungen tatsächlich abzubrechen./tos/he