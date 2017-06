Deutsche Anleihen stagnieren - französische Titel gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag wenig verändert in die neue Woche gegangen. Spürbare Gewinne gab es demgegenüber bei französischen Staatsanleihen sowie Titeln aus südeuropäischen Ländern. Am Markt wurde als Grund das starke Ergebnis der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der ersten Runde der Parlamentswahlen genannt.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,02 Prozent auf 164,94 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,26 Prozent. In Frankreich gingen die Renditen spürbar zurück, noch stärker jedoch in Italien, Spanien und Portugal. Die positive Stimmung in Frankreich habe übergegriffen, hieß es am Markt.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart unterdessen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige auf dem Programm. Auch öffentliche Auftritte von Notenbankern sind spärlich gesät. Damit dürften die entscheidenden Impulse durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten vorgegeben werden./bgf/jkr/das