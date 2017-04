Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch nach kräftigen Kursgewinnen in den vergangenen Tagen mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,02 Prozent auf 162,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,25 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. Am Vormittag könnten Stimmungsdaten aus Dienstleistungsunternehmen der Eurozone für etwas Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen. Die meiste Aufmerksamkeit dürfte sich aber am Nachmittag auf neue Daten vom US-Arbeitsmarkt richten und auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend.

Experten gehen davon aus, dass nach wie vor zahlreiche Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden. Dies bestärkt die US-Notenbank, den Leitzinsen in den kommenden Monaten weiter zu erhöhen./jkr/stb