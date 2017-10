Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag ohne größere Kursbewegungen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 162,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Im Handelsverlauf rücken Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Sie könnten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am späten Vormittag die Konjunkturerwartungen für Deutschland des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Am Nachmittag dürften Daten zur Produktion in der US-Industrie das Interesse auf sich ziehen./jkr/stb