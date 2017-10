Deutsche Anleihen starten schwächer - US-Vorgaben belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Spekulationen auf eine Steuerreform in den USA sorgten für mehr Risikofreude am Markt. Am Morgen fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 161,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,42 Prozent.

"In den USA keimt die Hoffnung auf, es könnte noch etwas mit der Steuerreform werden", erklärte Experte Dirk Gojny von der National-Bank die Kursverluste bei Bundesanleihen. Zuvor kam es bereits zu einem deutlichen Kursrückgang bei amerikanischen Staatsanleihen. Im Gegenzug stieg die Rendite für US-Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren um vier Basispunkte auf 2,36 Prozent.

Der US-Senat hatte in der vergangenen Nacht einen Haushaltsentwurf verabschiedet und damit eine Hürde für die von Präsident Donald Trump geplante Steuerreform aus dem Weg geräumt. Nach Einschätzung von Experten gilt dies als wichtiger Schritt, um die Pläne für eine Steuerreform voranzutreiben./jkr/jha/