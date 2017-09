Deutsche Anleihen weiter auf dem Rückzug

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre Kursverluste der vergangenen Tage ausgeweitet. Ein ähnliches Bild zeigte sich an vielen anderen Anleihemärkten der Eurozone . Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 161,64 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,41 Prozent.

Im Mittelpunkt des Marktgeschehens steht am Donnerstag die Verbraucherpreisentwicklung in den USA. Nachdem die Preise auf Herstellerebene nach Daten vom Mittwoch im August spürbar angezogen haben, werden die neuen Inflationszahlen mit Spannung erwartet. Sie haben großes Gewicht für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Zurzeit wird die von der Fed signalisierte dritte Zinsanhebung in diesem Jahr an den Märkten für unwahrscheinlich gehalten. Eine anziehende Inflation könnte dies ändern./bgf/jsl/oca