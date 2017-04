Deutsche Anleihen: Weitere Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher wie auch vieler anderer europäischer Staatsanleihen haben am Dienstag unter Druck gestanden. Während sich in Deutschland die Entwicklung vom Wochenauftakt fortsetzte, war die Entwicklung in Südeuropa gegensätzlich. Hatten Staatspapiere Frankreichs, Italiens und Spaniens am Montag noch vom Wahlausgang in Frankreich profitiert, gaben sie am Dienstag spürbar nach.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Abend um 0,38 Prozent auf 160,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,37 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Ende März. Die Renditen in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal legten ebenfalls deutlich zu. Im Euroraum gingen nur die Renditen in Griechenland und Zypern leicht zurück.

Händler begründeten die auf breiter Front zu verzeichnenden Kursverluste mit der anhaltend freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten. Der Wahlerfolg des gemäßigten französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und die Aussichten auf seinen Sieg in der Stichwahl in zwei Wochen hebt an den Börsen die Stimmung. Der Zustrom in als sicher empfundene Schuldtitel nimmt deswegen ab.

Konjunkturdaten konnten am Dienstag keine nennenswerten Akzente setzen. Zahlen vom amerikanische Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung fielen durchwachsen aus./bgf/he