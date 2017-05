Deutsche Anleihen wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind mit wenig Bewegung in die Woche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Montagmorgen bei 161,27 Punkten und damit geringfügig unter dem Niveau vom Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe verharrte bei 0,36 Prozent.

Die Tumulte um US-Präsident Donald Trump sind wieder etwas in den Hintergrund getreten. Nach der Aufregung wegen chaotischer Zustände im Weißen Haus scheinen sich die Gemüter der Marktteilnehmer etwas zu beruhigen. Auch in Brasilien entspannte sich die Lage an den Finanzmärkten nach den jüngsten politischen Turbulenzen etwas. Am Montag stehen im weiteren Tagesverlauf keine Konjunkturdaten an, die für neue Impulse sorgen könnten./tos/stb