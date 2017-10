Villeroy de Galhau kündigt Entscheidung über EZB-Kaufprogramm an

"Der EZB-Rat wird entscheiden, wahrscheinlich am 26. Oktober", sagt er im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. "Wir müssen die Anleihekäufe jetzt adäquat reduzieren in Richtung eines möglichen Endes."

Er wies darauf hin, dass die bislang diskutierten Szenarien zum Ausstieg womöglich noch nicht alle Möglichkeiten enthielten. Er forderte, zu vermeiden, dass Geldpolitik "the only game in town" sei.

Außerdem empfahl er Deutschland einen wirtschaftlichen Stimulus. "Weil es mehr Reformen in Frankreich gibt, ist Raum entstanden für einen Stimulus in anderen Ländern wie Deutschland", sagte er. Dafür gebe es drei Möglichkeiten: öffentliche Investitionen, Steuersenkungen für deutsche Haushalte oder Lohnerhöhungen.

Auch ein gemeinsames Budget der Eurozone befürwortete Villeroy de Galhau und forderte die Deutschen auf, hier mutiger zu sein. "Es ist jetzt die richtige Zeit, die Zukunft anzugehen: Jetzt oder nie!"

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Daniel Roland/AFP/Getty Images, Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images