PORR-Anleihe: Mit prall gefüllten Auftragsbüchern

€uro am Sonntag

Bildquellen: PORR, Porr AG

Die Hausdurchsuchungen bei etlichen österreichischen Bauunternehmen Anfang Mai sieht PORR-Chef Karl-Heinz Strauss als ein ­regionales, auf Kärnten und die Steiermark beschränktes Problem an. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die Tiefbauunternehmen, jahrelang verbotene Preisabsprachen getroffen zu haben.Strauss betonte bei einer Veranstaltung in München, Fehlverhalten Einzelner sei bei der enormen Zahl an PORR-Baustellen allein in Österreich trotz strikter Compliance nicht völlig auszuschließen, werde aber aufs Schärfste verurteilt. Neben den Aktien von PORR und des Konkurrenten STRABAG sind auch die PORR-Hybridbonds mit der Nachricht unter Druck geraten. Die Kurse der Anleihen konnten sich inzwischen aber schon wieder erholen.eignet sich die Hybrid­anleihe (ISIN: AT 000 0A1 9Y3 6 ) mit Stückelung 500 Euro, die 2021 erstmals von PORR gekündigt werden kann und die bis dahin zum aktuellen Börsenkurs eine Rendite von 3,7 Prozent per annum verspricht. Ungeachtet der jüngsten ne­gativen Schlagzeilen läuft das Geschäft bei PORR rund, die Auftragsbücher sind prall gefüllt.