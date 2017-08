€uro am Sonntag

Noch machen grüne Anleihen derzeit laut Förderbank KfW mit 178 Milliarden Euro lediglich 0,2 Prozent des Anleihemarkts aus. Aber die Dynamik ist enorm. 2012 lag das Emissionsvolumen bei zwei Milliarden Euro. 2017 kann dieses Volumen laut Prognose der DZ Bank auf bis zu 125 Milliarden Euro steigen., auch Staaten nutzten zunehmend das neue Instrument - trotz höherer Kosten wegen des Aufwands. Die Nachfrage sei besonders beim Mittelstand enorm, sagte DZ-Bank-Vorstand Wolfgang Köhler bei einem Gespräch mit Journalisten in Frankfurt. Auch auf Investorenseite herrsche reges Interesse, obwohl das Zins­niveau dem herkömmlicher Anleihen entspricht, also niedrig ist. Insofern bieten grüne Anleihen hier keine Vorteile.Auch die Verwendung des Kapitals für umweltfreundliche Projekte überprüft derzeit keiner. "Hier ist der Investor selbst in der Pflicht", sagte Frank Czichowski von der KfW. Für Privatanleger kann sich ein aktiv gemanagter Green-Bond-Fonds eignen, etwa von Allianz Global Investors, oder ein ETF von Lyxor.