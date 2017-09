Metalcorp Group: Profitables Wachstum seit Unternehmensgründung

Bildquellen: Metalcorp Group

Wir konzentrieren uns auf den weltweiten Handel und die Produktion von Metallen - und zwar auf Basis von sogenannten Back-to-back-Geschäften ohne eigene Lagerhaltung. Im Handelsbereich bedeutet dies, dass wir ein Geschäft nur dann durchführen, wenn sowohl Käufer als auch Verkäufer für die entsprechende Ware mit ausverhandelten Konditionen bereits feststehen. Wir agieren gewissermaßen als Dienstleister und unsere Leistung - insbesondere, dass wir regionalen Stahlproduzenten, Metallherstellern und Minenbetreibern internationale Absatzmärkte eröffnen sowie kostengünstige Logistik- und Handelsfinanzierungen anbieten - wird mit einem festen Honorar pro Tonne an uns vergütet. Ähnlich verhält es sich auch in unserem Produktionsgeschäft. Dort werden wir erst bei festen Kundenaufträgen aktiv. Vorher beschaffen wir keine Vormaterialien, so dass wir auch nicht über unverkaufte Bestände verfügen.Stahl, Aluminium und Kupfer sind die wichtigsten Branchen. Durch unsere Produktdiversifikation und unser Engagement in energiegünstigem Sekundärmetall partizipieren wir an der steigenden Nachfrage nach Industriemetallen.Dabei spielt allerdings der Preis aufgrund unseres risikoarmen Back-to-Back-Modells keine Rolle. Durch den simultanen Abschluss mit dem Käufer und dem Verkäufer unserer jeweiligen Produkte sind Preisrisiken ausgeschlossen. Wir verzichten bewusst auf Spekulationsgewinne in Bullmärkten, haben dafür aber auch eine feste Marge in Marktschwächephasen. Unser Umsatz mag mit den Rohstoffpreisen schwanken, aber nicht unsere Marge - das ist für uns der entscheidende Maßstab für unsere Geschäftsentwicklung.Wir werden weiter wachsen - sowohl organisch als auch durch gezielte Zukäufe - und werden aktiv an der gegenwärtigen Konsolidierung in unserer Branche mitwirken. Vor diesem Hintergrund gehen wir sowohl für das zweite Halbjahr als auch die nächsten Jahre von einer weiteren steigenden Ertragskraft der Metalcorp Group aus.Wir bieten für die neue Anleihe eine jährliche Verzinsung von 7,00 Prozent.Ich würde es andersherum sehen und sogar sagen: Die aktuell angebotenen 7 Prozent liegen am oberen Ende einer denkbaren Preisspanne. Sie sind auf einer Linie mit unserer im Juni 2017 erfolgreich platzierten Anleihe. Wir bleiben damit für unsere bisherigen Investoren hoch attraktiv. Gleichzeitig stellt der Kupon für uns auch eine deutliche Senkung gegenüber unseren bisherigen Finanzierungskosten von 8,75 Prozent dar. Der wesentliche Grund ist, dass sich die Größe, die Finanz- und die Ertragskraft unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren sehr deutlich nach oben entwickelt hat. 2013, als wir unsere 2018 fällige Anleihe begeben haben, erzielten wir auf Gesamtjahresbasis ein EBITDA von 7,1 Mio. Euro. Dieses haben wir jedes Jahr gesteigert auf zuletzt 21,6 Mio. Euro - und 2017 erwarten wir eine weitere Steigerung.Unsere Erwartungen wurden bislang übertroffen und im Hinblick darauf, dass die meisten Depotbanken die Umtauschorders ihrer Kunden erst sammeln und dann gebündelt übermitteln, sind wir positiv gestimmt. Auf Seiten der institutionellen Investoren sind das Interesse und die Nachfrage sehr gut. Es würde mich aber auch überraschen, wenn es anders wäre. Denn wir haben im Juli bereits ein Rückkaufangebot gemacht, das auf eine vergleichsweise geringe Resonanz stieß. Das werte ich sehr positiv und als Indiz, dass die Investoren mit ihrem Metalcorp-Investment zufrieden sind.Wir haben die Tilgung der Altanleihe bereits sehr frühzeitig ein Jahr vor Fälligkeit sichergestellt. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, welche Mittel wir konkret dafür verwenden und wie der Finanzierungsmix für die Zukunft aussieht. Formal wollen wir die Mittel aus der aktuellen Emission zur anteiligen Tilgung verwenden beziehungsweise möglichst viele Investoren der Altanleihe davon überzeugen, in die neue Anleihe zu tauschen. Und ich denke, wir haben da gute Argumente mit einem weiterhin attraktiven Zinskupon von 7 Prozent p.a. und 25 Euro Umtauschprämie pro getauschte Schuldverschreibung. Die nach den Transaktionen insgesamt höhere Kapitalausstattung wollen wir einerseits im normalen Handelsgeschäft als Barhinterlegungen einsetzen - so wie wir das vorrangig mit der Anleihe 2013/2018 gemacht haben. Andererseits halten wir aber auch die Augen nach Opportunitäten offen, die sich durch Akquisitionen ergeben könnten. Wir haben hier bereits bewiesen, dass wir schnell und wirkungsvoll integrieren können. Es muss aber in der Größe und Ausrichtung zu uns passen.